公安部長趙克志：貫徹中央治疆方略　發展新時代「楓橋經驗」

4月16日，國務委員、中央政法委副書記、公安部部長趙克志在政法領導幹部學習貫徹習近平總書記重要講話精神專題研討班上作輔導報告。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，防範化解各類重大風險為基點，全力以赴做好維護國家政治安全和社會穩定的各項工作。

趙克志在講話中特別提到提要深入貫徹新時代黨中央治疆方略。（資料圖片）

趙克志指出，公安工作是黨和國家工作的重要組成部份，要從嚴從細從實抓好防風險、保安全、護穩定各項措施的落實；亦要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種滲透顛覆破壞活動，堅決捍衛以政權安全、制度安全為核心的國家政治安全。要把維護網絡安全置於更加突出的位置，全面強化網絡安全管理。

趙克志又提到要深入貫徹新時代黨中央治疆方略，持續鞏固反恐怖鬥爭整體向好態勢。並且要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，紮實抓好維護社會穩定工作。要全面落實打防管控措施，堅決遏制突出違法犯罪活動，排查整治各類安全隱患，全力維護社會公共安全。

楓橋經驗是1960年代初浙江省寧波專區諸暨縣楓橋區（即現今浙江省諸暨市楓橋鎮）創造的一種「發動群眾、對階級敵人加強專政」的經驗， 1990年代起則發展為一種依靠群眾維護社會穩定的經驗。