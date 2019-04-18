收錢為「境外間諜組織」影軍事雜誌　河南大學生被國安帶走調查

收錢幫人拍攝公開發行的軍事雜誌，竟誤墮「間諜陷阱」？河南鄭州一名大學生就遇到這種情況。 這名大學生接到一陌生人的委託，願付出高額的「跑腿費」請他幫忙提供一些中國的相關信息。在對方要求下，他幫忙拍攝了幾本公開發行的軍事雜誌。然而，對方的真正身份卻是「境外間諜組織」成員，該名大學生亦因涉嫌泄漏國家機密被國安帶走調查。

涉事大學生接到一陌生人的委託，願付出高額的「跑腿費」請他幫忙提供一些中國的相關信息。對方卻是「境外間諜組織」成員。（網上圖片）

2018年10月，在河南鄭州某大學就讀一年級的小李（化名），收到一個來自陌生人的QQ好友邀請。對方稱，自己叫陳逸辰，浙江寧波人，長期生活在國外。最近在做軍民融合項目調研，希望小李能夠提供一些國內的相關信息，事成之後將支付豐富的報酬。

小李眼見「跑腿費」豐厚，就答應幫忙了。剛開始，陳逸辰讓小李拍一本名叫《航空及空軍裝備》的雜誌，承諾只要拍下來，就直接給他200元（人民幣，下同）。收到圖片後，陳逸辰很快就將報酬支付給小李。隨後，小李又按照要求拍下《海軍雜誌》，對方又給他轉帳400元。陳逸辰之後不斷提出新要求，拍不同的軍事雜誌、書籍等，小李也一一遵循。

但陳逸辰進一步提出的要求，比如軍校淘汰學生的信息，卻令小李感到難以幫忙。時至今年年初，小李因涉嫌泄漏國家機密，被國安帶走調查。

河南大學生收錢幫人拍攝公開發行的軍事雜誌，竟誤墮「間諜陷阱」。（網上圖片）

國安指間諜以重金利誘策反大學生

國安表示，委託小李幫忙的「陳逸辰」是「境外間諜組織」成員。據國安調查，在校大學生，尤其是重點大學涉及政治、經濟、國防科工、前沿科技的大學生，都是境外間諜組織近年策反的重點對象。他們會用重金利誘，先安排目標做簡單易行的事，隨著聯繫愈發密切，間諜會根據大學生的自身情況，逐漸增加難度，誘導對方去蒐集與軍事、政治、經濟相關的信息。

考慮到小李這次違法情節較輕，且能如實向國家安全機關說明情況，國家安全機關決定，讓小李暫時回學校繼續上課，等待下一步處理。