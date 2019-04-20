解放軍海軍新任發言人亮相　長相俊俏引網民激讚：靚仔到無法呼吸

4月23日「海軍節」臨近，解放軍海軍成立70周年多國海軍活動首場新聞發布會今天（20日）在青島舉行。海軍新任新聞發言人程德偉大校的首次亮相成為媒體和網民關注焦點。

解放軍海軍新任新聞發言人程德偉大校的首次亮相新聞發布會。（中新社）

根據資料顯示，42歲的程德偉來自湖北仙桃，畢業於中國人民解放軍海軍大連艦艇學院，大學本科學歷，海軍大校軍銜。長期在水面艦艇部隊工作，現任海軍參謀部軍事訓練中心主任。曾率艦執行亞丁灣索馬里海域護航、戰備遠航及演習演練等任務，出訪亞非歐近20個國家。

海軍研究院研究員張軍認為，從程德偉的履歷中可以看出，他既有基層經驗，也有機關經歷，而且有豐富的軍事經驗，綜合素質強，具備發言人需要面對各種問題的能力。其次，程德偉屢次出訪，和多國海軍有過接觸，能更好地傳播中國海軍聲音。

官方發布了程德偉的證件照，陽光帥氣的外型獲網民激讚。（微博）

從發布會現場照片和官方公布的證件照看出，程德偉長相俊俏，外形硬朗，十分陽光帥氣，因此激起不少網民熱烈討論：

「顏值才華集於一身。」 「這只能用帥形容嗎？這明明是極致優秀。」 「帥到無法呼吸。」 「一身正气的帅。」 「42（歲）还是24（歲）啊，真的是好看的都交给国家了。」 「我國發言人顏值新高度。」

據悉，為慶祝解放軍海軍成立70周年，60餘國海軍代表團和10餘國艦艇應邀參加多國海軍活動。這次活動將於4月22日至25日在青島及附近海空域舉行，內容包括海上閱兵、高層研討會、聯合軍樂展示、艦艇開放、文體交流、軍事專業交流等活動。

（綜合報道）