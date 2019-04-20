宣布參選澳門特首　賀一誠請辭全國人大代表職務

澳門特區立法會主席賀一誠於4月18日，正式宣布參選澳門特別行政區第五任行政長官，他已請辭全國人大代表職務。此外他也在本月向中央政府提請辭任立法會主席一職。

宣布參選澳門特首，賀一誠（左）請辭全國人大代表職務。（中新社）

據新華社報道，今天（20日），十三屆全國人大常委會第十次會議在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。栗戰書委員長主持會議。

報道稱，會議審議了賀一誠關於辭去十三屆全國人大代表職務的請求。4月18日賀一誠正式宣布參選澳門特別行政區第五任行政長官。根據有關法律規定，澳門特別行政區全國人大代表是澳門特別行政區行政長官選舉委員會的當然委員，而選舉委員會委員不能參選行政長官，參選行政長官需要辭去全國人大代表職務。

澳門新一屆特首選舉將於今年8月舉行。現年61歲的賀一誠於4月18日正式宣布參選，為首名宣布參選特首的人士。賀一誠當時表示，會優先解決民生問題和推動澳門經濟適度多元發展，以及澳門如何融入粵港澳大灣區。他說，希望借助多年來在全國人大常委會和特區立法會的工作經驗，為未來澳門與大灣區在法制上銜接提供幫助。

澳門特別行政區行政長官每屆任期5年，只可連任一次，現任特首崔世安將在今年12月完成第二個5年任期，不能再參選。