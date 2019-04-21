【打虎】重慶今年首季1200多人因扶貧領域腐敗及作風問題被查處

新華社報道，今年重慶市進一步加大對扶貧領域腐敗和作風問題查處力度，1月至3月共查處扶貧領域腐敗和作風問題858件、處理1234人。

今日3月，重慶銅梁區民政局原局長喻永祿因違反紀律被宣布開除黨籍和公職。(網上圖片)

重慶市紀委監委向新華社記者表示，已經查處案件中包括一批扶貧領域典型腐敗問題，其中121人受到黨紀政務處分，另有一人涉嫌犯罪被移送司法機關處理。例如重慶市忠縣紀委監委查處的忠縣新立鎮白馬村原黨支部書記徐秀屏在扶貧過程中索要群眾紅包違紀違法行為。

2018年4月，徐秀屏在向白馬村困難群眾發放高山生態扶貧搬遷補助款過程中，向姓李的村民索取2500元，並在得到2000元後再次索要1500元。此外，徐秀屏還在民政救助等工作中索要、收受群眾禮金。因違紀性質惡劣、情節嚴重，徐秀屏被給予開除黨籍處分，並退繳違紀所得。

據統計，重慶市查處的858件扶貧領域腐敗和作風問題中，形式主義、官僚主義問題佔總數的54.7%，主要表現為做表面文章、違規決策、弄虛作假等；腐敗問題佔23.9%，主要表現為截留挪用、貪污侵佔、優親厚友等；失職失責問題佔21.4%，主要為監管責任和主體責任落實不力等。被查處的1234人中，廳局級幹部1人，縣處級169人，鄉科級448人，村（社區）幹部616人。

（新華社）