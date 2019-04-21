中國第一代鋼琴家巫漪麗新加坡逝世　享年89歲

旅居新加坡的中國第一代鋼琴家巫漪麗，4月20日晚出席一場音樂會時身體不適暈倒，送院搶救後不治，享年89歲。 巫漪麗6歲開始開鋼琴，擅長西洋古典及浪漫派音樂的演奏，也是著名的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲鋼琴部份的首創及首演者。

巫漪麗被譽為中國第一代鋼琴家。(網上圖片)

據新加坡當地媒體的消息，巫漪麗昨晚是出席維多利亞音樂廳的一場音樂會，她在音樂會下半場期間突然開始冒冷汗，感到不適，在走向廁所的中途，體力不支而暈倒。在場工作人員馬上將她送往中央醫院急救，但在晚上10時宣告不治。據悉，由於巫漪麗在當地沒有家屬，新加坡音樂家協會將為她辦理後事。

梁祝琴聲感動億萬觀眾

巫漪麗擅長西洋古典及浪漫派音樂的演奏，她的演奏熱情細緻、音色優美。她也積極地鑽研中國作品，努力用西洋樂器來創新性的表達中華民族的音樂。她是著名的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲鋼琴部分的首創及首演者，而她改編的廣東音樂《娛樂昇平》更是廣為流傳。

2018年，當時88歲的巫漪麗在央視節目中再次彈奏《梁祝》，琴聲響起，感動億萬觀眾。當日與她合奏的著名小提琴演奏家呂思清聽聞巫漪麗去世的消息，感到很太突然和遺憾。他回憶起與巫漪麗合作時，感到巫漪麗對音樂非常虔誠，總是認真對待每一個演出細節，希望把最完美的音樂呈獻給聽眾。

巫漪麗於1939年獲上海兒童鋼琴比賽第一名。(網上圖片) 年少成名 曾獲周恩來接見 巫漪麗1930年出生，祖籍廣東河源，現為美籍華人，26年前旅居新加坡。巫漪麗自幼酷愛音樂，6歲開始學琴，她師從世界鋼琴大師李斯特的再傳弟子、意大利著名音樂家梅百器先生，與中國老一輩鋼琴家吳樂懿、周廣仁等人同門學藝。18歲時，她首次和上海交響樂團合作演出貝多芬第一鋼琴協奏曲，在業內引起熱烈反響，成為上海灘奪目的鋼琴演奏家；1954年，她擔任北京中央樂團第一任鋼琴獨奏家，於1962年被評為國家一級鋼琴演奏家，並曾受到時任總理周恩來接見。在2017年榮獲「世界傑出華人藝術家大獎」。

巫漪麗2017年獲頒世界傑出華人藝術家大獎。(網上圖片)

文革期間曾被批鬥

但在1966年，文化大革命開始，巫漪麗的音樂事業被逼中止。紅衞兵、造反派禁止她彈琴，她的丈夫、小提琴家楊秉蓀被帶走，被打成「反黨集團頭目」，判監10年，同時與巫漪麗離婚，避免她受到牽連。

有一晚造反派闖入巫漪麗的住所，蒙眼將她帶走、毆打，巫漪麗當時向造反派哀求：「別打我的手，打我的腳吧！」從那以後，她的腳便留下傷患，脈管炎至現在仍非常嚴重。

但巫漪麗並未放棄鋼琴。她在文革結束後十年赴美深造，之後常常在世界各地表演。到了1993年她定居新加坡後，仍舊堅持練琴2、3小時，並於2008年，在78歲高齡出版第一張專輯《一代大師·巫漪麗》。

（綜合報道）