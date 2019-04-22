【斯里蘭卡連環爆炸】四名中國海洋研究學者失蹤　因公赴當地考察

斯里蘭卡發生連環炸彈襲擊案，造成嚴重傷亡。中國駐斯里蘭卡使館表示，事件造成兩名中國公民死亡、5人受傷，還有5名中國公民失蹤。 內地傳媒報道，其中四名失蹤人士是來自中國自然資源部第一海洋研究所的學者。

內地傳媒報道，四名在斯里蘭卡爆炸事件後失蹤的中國人，都是前赴當地考察海洋的學者。(新華社)

紅星新聞報道，斯里蘭卡爆炸後有4名來自中國自然資源部第一海洋研究所的學者失去聯絡，失聯的學者分別是李大偉、李健、潘文亮、王立偉。四人於21日上午在可倫坡失蹤，當時可倫坡kingsbury酒店發生爆炸，其中李大偉在失踪前一天身穿灰色連帽防曬服，以及穿黑色帶紅點邊拖鞋。四人護照顯示，籍貫來自山東、江西等地，其中三人為80後，一人為90後，均為男性。

據了解，四人因公出差去斯里蘭卡參加中國科學院南海海洋研究所組織的基金委印度洋開放航次考察，第一海洋研究所目前已派相關人員轉機赴斯里蘭卡。

兩名遇難者是堂兄弟

今次事件造成兩名中國人喪生，據中國日報消息，在爆炸中遇難的2位中國公民為堂兄弟，家屬已經在到現場確認了身份。

此外，參與中科院南海所科研項目的5名中國學者在爆炸事件中受傷，正在斯里蘭卡國家醫院住院，其中兩人傷勢較重。中科院南海所即將派出工作人員趕往斯里蘭卡。中科院南海所相關負責人表示，正開會研究此事，由於現時資訊混亂，稍後將由中科院統一對外發佈消息。

（綜合報道）