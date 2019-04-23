甘肅通渭山泥傾瀉摧毀房屋後牆　致2人遇難5人受傷

4月20日上午6時30分左右，甘肅通渭縣榜羅鎮張灣村一農戶出租房屋後方崖體發生山泥傾瀉，造成兩間房屋後牆倒塌，導致5人受傷，2人死亡。

事件造成2死5傷。（網上圖片）

通渭縣委宣傳部消息，牆體倒塌房屋是該村一村民修建的出租房，磚木結構，位於青堡學區下方，與青堡學區院子呈台階式分佈，上下落差5.6米，距崖體0.6米。

4月19日晚上8時許，當地發生短時間強降雨，降雨量達到10.9毫米，且青堡學區院內流水不暢，存在向崖體滲水的現象，加之青堡學區院內用於澆菜園的橡膠水管兩處破裂漏水，致使青堡學區崖體次日（20日）上午發生山泥傾瀉，造成房屋後牆倒塌，發生事故。

房屋後牆倒塌 多人被埋

倒塌房屋為學生租住房。內媒報道，因學校地處偏遠山區，離學生住家較遠，故有部分學生由家長陪讀，在學校附近租屋。

事件造成2死5傷，死者包括2名學生，傷者包括1名幼兒、2名學生和2名家長。有傷者表示，當日聽到石頭掉落的巨響後，房屋就已倒塌，他們被埋在泥石中，後來她自己爬了出來。

目前，5名傷者已脫離危險期，兩人正在醫院接受治療，另外3人受驚嚇，仍需留院觀察。傷員救治、家屬安撫等相關善後事宜正在開展，當地縣紀委監委正在對相關責任人員進一步調查。