【服刑期滿終獲釋】高瑜：繼續關注中國時政，有心理準備再失自由

内地獨立記者高瑜，因洩密罪於2015年被判監5年，但獲以「監外執行」形式服刑，毋須收監。 高瑜在周二（23日）刑滿，她在接受香港電台專訪時表示，會繼續關注中國時政，又指坐牢對她來說已是平常事。

央視曾播出高瑜認罪的片段。（網上圖片）

高瑜周二早上在家中接受官方給予的「刑滿釋放證書」。高瑜表示，刑滿後希望可以到外國散心，之後再執筆評論中國問題。高瑜指，作為一個新聞人，要講真話、揭露真相，會一如既往地關注中國的大小時政。她又說一個關心民眾、國家前途和命運的知識分子，可能又會失去自由，但入獄對她來說已成了平常事，「沒有甚麼值得可怕的」。

此外，高瑜又否認在庭上認罪，指當時央視播出她認罪的片段是造假，自己從無接受央視訪問。她聲稱自己只是從百度網下載一份關於禁止談論普世價值和新聞自由的「七不講」文件，不能算是國家機密，且當局從來沒有證據證明她向外媒轉發文件。

據了解，傳媒人出身的高瑜曾3度獲刑，她於1989年擔任《經濟學周報》副總編，不久該報被停刊，同年6月3日高瑜被捕，1990年8月28日獲釋，1993年10月2日再次被捕。及至1994年11月9日，北京中院以洩漏國家機密罪，將高瑜判處有期徒刑6年、剝奪政治權利1年、沒收其800元贓款。1999年2月15日，高瑜以保外就醫的名義獲釋。惟在2014年4月24日，高瑜再被指洩漏國家機密「七不講」文件而第3次被捕。

「七不講」文件是中共中央辦公廳印發了非公開發表的《關於當前意識形態領域情況的通報》，又稱為9號文件，內容提到要加強媒體的領導權，禁止討論普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、中國共產黨的歷史錯誤、權貴資產階級及司法獨立。

（香港電台）