法國軍艦穿越台灣海峽　中國國防部指其「非法進入」中國海域

路透社周三（24日）引述美國官員透露，法國軍艦「葡月號」Vendemiaire曾在本月初穿越台灣海峽。歐洲軍艦穿越台灣海峽事件罕見，報道指事件導致中國收回對法國參加中國海軍70周年閱艦式的邀請函。 中國國防部發言人任國強周四（25日）就此回應稱，中國已就法國軍艦進入中國水域向法國提出嚴正交涉，又批評對方非法進入中國領海。

路透社報道稱，法國護衞艦葡月號（Vendemiaire）4月6日穿越台灣海峽，中國軍艦在後方尾隨。（資料圖片）

法國軍艦穿越台海的行動，被認為是支援盟友美國在台海和南海上的立場。而針對美海岸警衞隊加強在亞太地區的部署，任國強25日在例行記者會上表示，某些域外國家不斷花樣翻新，強化前沿軍事存在，推進地區「軍事化」，不僅損害沿岸國安全利益，也不利於地區和平穩定，中方對此堅決反對。

他還強調，中國軍隊將採取堅決措施，堅定捍衞國家主權和安全，堅定維護地區和平穩定。奉勸有關域外國家，切實尊重各國的主權和安全。

同一天，中國外交部發言人耿爽也就法國軍艦穿越台海一事作出回應。耿爽表示，中國對外國艦船正常過航台灣海峽，不持疑議，同時，有關的行動需要符合國際法，需要遵守中國法律的規定。

針對法國軍艦穿越台灣海峽，台灣總統蔡英文25日表示，台海是國際海域，對於軍艦經過都有精準掌握。（資料圖片）

而在台灣，總統蔡英文25日表示，台海是國際海域，對於各式各樣的軍用、民用船艦經過台灣海峽都有精準掌握。台灣國防部發言人陳中吉則強調，台灣是區域穩定與和平的維護者，對於外界的任何狀況，都會持續掌握，同時秉持不挑釁、不怯敵的態度，做好自己國防安全的工作。

（綜合報道）