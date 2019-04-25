【一帶一路論壇】習近平會見杜特爾特　中菲關係步入新階段

正值第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行，中國國家主席習近平今日（25日）在人民大會堂會見菲律賓總統杜特爾特等多位外國元首。 習近平與杜特爾特會面時指出，過去3年，中菲關係完成轉圜、鞏固、提升「三部曲」，步入新的發展階段。

習近平會見與杜特爾特舉行會談。（新華社）

習近平表示，每次與杜特爾特交談都推心置腹，坦誠相見，為的就是兩國和兩國人民的福祉。中菲雙方要堅持睦鄰友好的大方向，共創攜手發展的大格局，發揮妥處分歧的大智慧，把握世界發展的大潮流。習近平認為，「一帶一路」倡議與杜特爾特提出的「大建特建」規劃高度契合，雙方合作卓有成效。中方願同菲方深化發展戰略對接，在共建「一帶一路」框架內打造合作亮點，深化中菲兩國以及地區各國聯通和發展。

另外，在南海爭議方面，習近平認為要保持南海和平穩定，加強海上合作。中國亦會在禁毒、反恐等問題上全力支持菲律賓。

杜特爾特則形容中國是菲律賓持久可靠的好朋友，強調會堅持獨立自主的外交政策。菲律賓對共建「一帶一路」充滿信心，願用好「一帶一路」合作帶來的機遇，實現國家發展目標；同時亦願妥善處理好海上問題，不使其影響兩國關係的發展。

中菲兩國元首又在會後共同見證雙邊合作文件的簽署。

習近平會見緬甸國務資政昂山素姬。（新華社）

此外，習近平亦會見緬甸國務資政昂山素姬。習近平高度讚賞緬甸政府專門成立由昂山素姬親自擔任主席的共建「一帶一路」實施領導委員會，中方願同緬方加強「一帶一路」框架內互利合作，加快推進中緬經濟走廊建設。

昂山素姬回應指緬甸從一開始就支持「一帶一路」倡議，積極與中方拓展合作。緬方願同中方共同努力，維護邊境地區安全穩定，願同中方在多邊事務中加強協調合作。

由於正值第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕，習近平同日分別接見越南總理阮春福、肯尼雅總統肯雅塔等多位外國元首，逐一與他們會面。

（新華社）