【一帶一路論壇】習近平主持領導人圓桌峰會：打造全方位互聯互通

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇昨天（26日）在北京開幕。今天（27日）上午，國家主席習近平在雁棲湖主持領導人圓桌峰會並致歡迎辭。 外交部之前介紹論壇相關情況時指出，峰會與會國將發表一份聯合公報，展示各國領導人共建「一帶一路」的政治共識。

習近平主持領導人圓桌峰會。

習近平主持會議時表示，互聯互通是共建「一帶一路」的主線。在首屆高峰論壇共識基礎上，中國同各方積極推動互聯互通領域合作，取得了不少進展，一大批公路、鐵路、港口等基礎設施建設項目落地生根，開花結果，基建引領、產業集聚、經濟增長、民生改善的綜合效益已經陸續顯現。在當前世界經濟形勢複雜、不穩定不確定因素增加、增長動能不足、下行壓力凸顯的大背景下，加強互聯互通國際合作的意義更加重要。

習近平指，中國期待同各方一道強化合作機制，著力構建互聯互通夥伴關係。要共同推動建設開放型世界經濟，反對保護主義，繼續把共建「一帶一路」同各國發展戰略、區域和國際發展議程有效對接，協同增效。通過雙邊合作、三方合作、多邊合作等各種形式，鼓勵更多國家和企業深度參與，做大共同利益的「蛋糕」。

據介紹，去年12月由多位國際知名人士組成的高峰論壇諮詢委員會舉行了第一次會議，並圍繞共建「一帶一路」合作提出一份政策建議報告。習近平表示，這份報告就推進互聯互通、加強政策對接、推動落實聯合國2030可持續發展議程提出了很有價值的看法和建議。