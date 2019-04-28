江蘇原副省長繆瑞林遭「雙開」　被指全國兩會時嚴重破壞會風會紀

中央紀委國家監委通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對江蘇省政府原黨組成員、副省長繆瑞林嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，決定給予開除黨籍和公職（「雙開」）處分。

繆瑞林曾兩度出任江蘇副省長。（資料圖片）

通報指，繆瑞林喪失理想信念，毫無政治紀律和政治規矩意識，參加全國兩會期間嚴重破壞會風會紀，造成惡劣影響；利用職務上的便利，在企業經營等方面為他人提供幫助並非法收受巨額財物，違規擁有非上市公司股份，在分配住房中侵犯國家利益；違反中央八項規定精神，收受禮品、禮金，違規參與公款吃喝；道德淪喪，生活腐化，貪圖享樂，以權謀色，搞權色交易。

通報又稱，繆瑞林嚴重違反中共的政治紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予繆瑞林開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其江蘇省第十三次黨代會代表、南京市第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

值得一提的是，繆瑞林是首個在「雙開」通報中，被指「參加全國兩會期間嚴重破壞會風會紀」的落馬官員。

兩度出任江蘇副省長

公開資料顯示，繆瑞林出生於1964年11月，江蘇如東人，仕途亦一直未離開江蘇省內。他曾任江蘇省農林廳農業局副局長、省農業資源開發局局長、宿遷常務副市長、市長、市委書記等職。

2013年1月，他首次出任江蘇副省長。同年10月，時任南京市長季建業落馬，繆瑞林於12月「補缺」轉任南京市委副書記、代市長，次月（2014年1月）再「轉正」為市長。2018年1月，他再次出任江蘇副省長，直到同年11月落馬。

此外，2015年1月，時任江蘇省委常委、南京市委書記楊衛澤落馬，他與繆瑞林黨政曾搭檔一年時間。