【有片】成都遊樂場滑梯繩索斷裂　遊客遭拋出釀2死12傷慘劇

5月1日（周三），成都一處「網紅」兒童室外遊樂場發生嚴重安全事故，有吊起長滑梯的繩索斷裂，造成14名遊客翻出梯外，目前已致2死12傷。

遊樂場滑梯有14名遊客翻出梯外，現場影片顯示有多名遊客受傷。（影片截圖）

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官方在2日（周四）凌晨2時發布的通報指，2名死者為成人，皆在送醫後經搶救無效死亡，其餘12名傷者當中有成人6名、未成年人6名，正在醫院接受救治。目前，涉事企業相關負責人已被控制，該樂園已被責令停止運營。

發生事故的兒童室外遊樂場名為「孩子的院子」，從現場影片可看出，出事的設備是一處較高的滑梯，多人受傷躺在地上，另有孩童的頭部流血，亦有兒童面露驚恐，多名救護人員在現場進行救治。

遊樂場於開業第二天就出事

涉事遊樂場曾宣傳該園區「33座超級滑梯遍布園區，世界上最長的滑梯座落其中，總長235米，給孩子們最好的玩耍體驗」。遊樂場也介紹稱「這裏有世界上最長的滑梯，從上往下迅速滑落，也要花3分鐘才到底」。

值得注意的是，早在2017年該遊樂場開園的第二天，遊樂場就發生意外，當時三名遊客站上園區內的遊樂設施「雲梯」時，鋼管突然垮塌，三人被壓受傷。

（綜合報道）