中俄軍演預告創兩紀錄：救生艇互相對接潛艇　首用近程艦空導彈

中俄兩國海軍於4月29日至5月4日，在山東青島附近海空域舉行代號為「海上聯合─2019」的聯合軍事演習。周三（5月1日）上午，中俄海軍艦艇駛離青島大港碼頭，前往預定演習海域，標志着聯演由聯合行動籌劃準備階段，轉入海上聯合行動實施階段。 有解放軍將領透露，今次演練中將會有兩個「首次」，包括首次組織雙方援潛救生艇互相對接對方潛艇，以及在演練中首次使用近程艦空導彈。

5月1日上午，俄方編隊指揮艦瓦良格號巡洋艦駛離青島大港碼頭，前往預定演習海域。（VCG）

周三早上9時40分許，俄方參演艦艇編隊指揮艦瓦良格號巡洋艦緩緩離開碼頭，駛向預定演習海域。

今次中俄海上聯演以「海上聯合防衞行動」為主題，前兩天主要在港岸展開，進行了艦艇開放、援潛救生研討交流、港內營救被劫船只演練等。此外，港岸籌備期間，參演雙方組織圖上推演，確認海上演習實施計劃。雙方陸戰隊員開展陸戰分隊軍事競賽，圍繞步槍精度射擊、戰鬥射擊、狙擊槍射擊、400米越障等項目同場競技，參演官兵亦訪艦艇交流。

轉入海上實兵演練後，中俄參演兵力混編為紅方2個編隊和藍方1個編隊，將圍繞聯合防空、聯合反潛、聯合援潛救生等課目展開演練，並組織實際使用武器。編隊聯合航渡期間，導演部還將視情組織臨機導調，按照實戰化標準進一步強化演習的實戰化特點。

據演習紅方聯合指揮部副指揮員、解放軍北部戰區海軍參謀部作戰處副處長趙曜介紹，海上實兵演練中有兩個「首次」值得關注，一是將首次組織雙方援潛救生艇互相對接對方潛艇並實際轉移艇員出艇，二是在實際使用武器演練中將首次使用近程艦空導彈。另外據介紹，參演雙方還將使用反潛巡邏機、反潛直升機、拖曳聲納等。

（環球網）