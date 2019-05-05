桂林民房清晨發生大火釀5死27傷　懷疑電動車充電時着火

今日（5日）早晨6時許，廣西桂林有一幢6層高的民房發生火災，現場發現5名死者。 附近的居民指，民房主要是由大學生租住，亦有為數不少的電動車在民房的出入口充電，懷疑時電動車充電時引發火警。

起火的民房外牆部份被嚴重燻黑。（南國早報）

起火位置位於民房一樓樓梯間，懷疑是電動車充電起火引起。（南國早報）

起火民房位於雁山區雁山鎮西龍村，房層樓高6層，其中3至6樓是用來出租，起火的地點剛好是位於一樓的樓梯間，令數十名居民未能及時逃身，一度被困火場，消防員將火救熄後，在火場發現五具遺體，起火的原因仍在調查中。

在附近經營賓館的翟女士表示，火警是在早晨約6時發生，當時她離遠看到濃煙很大，隨後有人從民房裏跑出來，還有人被陸續抬出來。翟女士說，事發民房附近是廣西師範大學漓江學院，有很多大學生租房，又指逃生的大多數都是年輕人，她同時表示，起火民房的出入口平時會有很多電動車在充電，懷疑是電動車在充電時起火引發火災的。

另一位目擊者則指自己早上是被尖叫聲嚇醒的，起來第一眼就看見一男一女從起火的民房中跑出來，又看見很濃很濃的黑煙，並一直有人在尖叫。「起火的民房樓下有很多人聚在一起，過了沒多久消防車和救護車就來了。」

聯勤保障部隊第924醫院在事發後，陸續分3批次共接收了27名傷者。其中6人重度燒傷。截至上午10時30分，有23名傷者仍在該院救治。

（南國早報）