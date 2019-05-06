解放軍台海附近舉行「實際使用武器訓練」　外界料針對美艦巡航　

5月4日，中國浙江玉環市官網發布消息，解放軍定於5月5日至5月10日在海上舉行「實際使用武器訓練」。

演習位置在浙江玉環港的三門至南麂列島以東海域。 （網上圖片）

官方稱解放軍根據「部隊年度例行性訓練計劃安排」，在5日上午6點至10日下午6點組織「實際使用武器訓練」，地點則位於浙江玉環港的三門至南麂列島以東海域，而玉環與台灣基隆港距離僅1百多海里，且兩岸已開通定期直航。

官方并告誡演習範圍外過往船只聽從警戒艦艇指揮。根據官方給定的演習範圍坐標發現，這次「實際使用武器訓練」覆蓋範圍至少數千平方公里。

至於使用何種武器，官方并未披露，但演習區域附近的南麂島近來部署解放軍的武裝直升機。

美國海軍導彈驅逐艦已成為台灣海峽「常客」（VCG）

作為解放軍東部戰區的傳統演訓場地，該海域此前已舉行過多次「實際使用武器訓練」。

據測算，該演訓場地距離台灣海峽北部、釣魚島（日稱尖閣列島）均在200公里左右。因而解放軍在此一舉一動都會受到台灣、日本的關注。

此外，演習範圍還靠近從東海駛向台灣海峽的主要航道。而這一航道是美軍近來頻繁穿越海峽的必經之路。就在4月28日，美軍兩艘艦船穿越台灣海峽，這是美艦近9個月來的第7次類似行動。

對於美軍的「印太水域自由開放」說法，中國外交部敦促美國慎重、妥善地處理涉台問題。分析稱，中國在政治表態之外，勢必會在軍事上採取一定動作，包括上述的「實際使用武器訓練」。