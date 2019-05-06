曾稱入選中科院院士必須是個聽話的奴才？　女科學家顔寧闢謠

近日，剛當選美國國家科學院外籍院士的中國籍女科學家顔寧，因網傳一段對話備受外界關注。

中國科學家顏寧當選美國科學院外籍院士。（網絡圖片）

據上觀新聞6日報道，4月30日，顔寧當選美國國家科學院外籍院士。不久，網上開始流傳一個帖子稱，顔寧曾被問及此前落選中科院院士的原因，她回答：「要想入選中科院院士，你可以不是一個優秀的人才，但你必須是一個聽話的奴才。」

此帖一經發布就引發網民大量關注和討論。

對此，顔寧本人通過微博回應稱，「到哪投訴這種說瞎話都不眨眼的啊？」顔寧還表示，「不理呢，竟有人當真；理呢？替ta們抬咖麽？以及裝模作樣表現得跟我很熟的，不知道我最討厭自來熟麽？以後誰提到居老師的時候，非把我和另外一個八杆子打不著的科普博主放在一起說，我要翻臉了啊。」

目前，不實網貼已被發帖人刪除，且發帖人帳號也已被微博官方處以禁言7天，禁被關注7天的處罰。

網上流傳一個帖子稱，顏寧曾說：要想入選中科院院士，你可以不是一個優秀的人才，但你必須是一個聽話的奴才。（網上圖片）

據了解，此次並非顔寧第一次辟謠。

據官媒新華社此前報道，顔寧赴美國普林斯頓大學分子生物學系就任雪莉•蒂爾曼（Shirley M. Tilghman）終身講席教授職位時，就有消息稱，顔寧受聘普林斯頓大學是「負氣出走」。

隨後，顔寧通過微博表示網上關於自己「憤然離開」「負氣出走」的一些說法純屬「無稽之談」。