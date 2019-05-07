【貿易戰】劉鶴周四赴美意味延遲加徵關稅？　中國外交部：問美方

美國總統特朗普（Donald Trump）再威脅向中國商品加徵關稅，令中美貿易談判突然生變。中國商務部周二（7日）表示，副總理劉鶴將於周四（9日）訪問美國兩日，參與新一輪中美貿易談判。 外界關注，劉鶴赴美是否意味著美方會延遲原定於周五（10日）實施的加徵關稅計劃。對此，中國外交部發言人耿爽周二回應稱，這恐怕要問美方，又強調加徵關稅解決不了任何問題。

劉鶴將於5月9日訪問美國兩日，參與新一輪中美貿易談判，但中國商務部沒有透露對方今次的談判內容或議題。（資料圖片/路透社）

此外，會上有記者提問，劉鶴赴美是意味著中方改變了立場，還是意味著中方並不將此類威脅當真？耿爽回應稱，美方威脅對中方的部分產品加徵關稅，類似的情況以前也多次出現過。中方的立場和態度一直非常明確，美方對此也非常清楚。他強調，希望美方能同中方共同努力、相向而行，在相互尊重、平等相待的基礎上，照顧彼此合理關切，爭取達成一個互利雙贏的協議。

此前有美方官員批評中國在一些實質性承諾上的立場有所倒退，耿爽當天還表示，中方始終認為，相互尊重、平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。談判本身就是討論的過程，雙方存在分歧很正常。中方不回避矛盾，對繼續磋商具有誠意。

（中國網）