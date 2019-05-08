駐南斯拉夫大使館遭北約轟炸20周年　中國駐塞使館率百人悼念

當地時間1999年5月7日下午11時45分（北京時間5月8日上午5時45分），正值科索沃戰爭期間，北約的美軍B-2轟炸機轟炸中國駐南斯拉夫聯盟大使館，當場炸死3名中國記者（邵雲環、許杏虎和朱穎），並造成數十人受傷，大使館建築嚴重損毀。 事件至今經過20年。中國駐塞爾維亞大使館於當地時間5月7日率領近百人到駐南斯拉夫大使館遺址舉行悼念活動，緬懷在轟炸中犧牲3人。

1999年5月，中國駐南斯拉夫大使館被北約轟炸事件發生後，中國民眾群情激憤，民間反美情緒急劇升溫，很多大學生到美國和其他北約國家駐北京、廣州等地的使領館前示威遊行：

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據中國駐塞爾維亞使館官網消息，駐塞大使陳波及全體館員，塞爾維亞多位官員，以及多名中國駐塞爾維亞記者、中資機構、華僑華人和友中人士等近百人出席活動。全體人員在紀念碑前默哀，並向遇難者獻花圈。

中國駐塞使館率百人悼念。（使館網站）

中國駐塞使館率百人悼念。（使館網站）

環時：中美關係「鬥而不破」 要時刻警惕

中國官媒《環球時報》以〈歷史不容忘記！中國駐南使館被炸20年祭〉為題報道，稱事件極大地喚醒中國人民自力更生、奮發圖強，堅決掌握核心技術、發展國防工業的信心和決心，「炸使館的飛機是美國生產的，而烈士遺體竟然還是用美國製造的大飛機運回來的......20年後的今天，這一狀況已得到極大改觀，運-20、殲-20、國產航母、北斗三號等見證著國家的強盛。」

報道引述中國社科院美國問題專家呂祥稱，「炸館事件」讓中國有了緊迫感，從產業自主創新體系的建設上來說，「這20年應該是新中國成立以來取得最大成就的20年」。

報道又稱，事件對中美關係的影響仍然持續，尤其令中國意識道，兩者不會永遠是那種在「歌舞昇平」中發展的關係，「有一個說法叫『鬥而不破』，就是我們極力維護關係，但也要知道在這個過程中時刻會有鬥爭出現，我們時刻要警惕。」

另據《多維新聞》報道，內地除少數媒體撰文悼念以及民間自發紀念外，官方並未舉行任何公開活動。