亞洲文明對話大會15日在京召開　中宣部：加強不同文明交流互鑒

5月9日，中國官媒新華社消息稱，中宣部副部長、中國國務院新聞辦主任徐麟在國新辦新聞發布會上宣佈，亞洲文明對話大會將於5月15日在北京開幕。 報道稱，中國國家主席習近平將出席大會開幕式、發表主旨演講，並出席有關活動。

中宣部副部長、中國國務院新聞辦主任徐麟說，舉辦亞洲文明對話大會不是為了文明對抗，恰恰是加強不同文明間的交流互鑒。（網絡圖片）

柬埔寨、希臘、新加坡、亞美尼亞等國家元首和政府首腦，蒙古國領導人，聯合國教科文組織等國際組織負責人將出席大會，亞洲47個國家以及域外其他國家的代表將參加相關活動。

報道指出，亞洲文明對話大會是今年繼第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、北京世界園藝博覽會之後，中國舉辦的又一場重要外交活動，是具有標志意義的國際盛會。

此次大會將圍繞「亞洲文明交流互鑒與命運共同體」，內容主要包括歡迎晚宴、開幕式、平行分論壇、亞洲文化嘉年華、亞洲文明周等。

對於大會，新聞發布會上有記者提問，外界有聲音說中國這次大會是為了要擴大中國的影響，中國是否試圖團結亞洲文明以應對來自西方的壓力呢？

徐麟表示，舉辦亞洲文明對話大會不是為了文明對抗，恰恰是加強不同文明間的交流互鑒，取長補短，共同進步。他說，現在有輿論渲染東西方「文明較量」「文明衝突」「文明對抗」,這些說法如果是出於誤解，那恰恰說明文明交流對話更有必要、更有價值、也更有意義；如果說是別有用心，意圖挑起摩擦和對立，那是不得人心、註定會失敗的。

此前5月1日，中共中央《求是》雜志曾發表習近平的重要文章《文明交流互鑒是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力》。

文章表述了對文明交流互鑒的看法和主張，強調應該推動不同文明相互尊重、和諧共處，讓文明交流互鑒成為增進各國人民友誼的橋梁、推動人類社會進步的動力、維護世界和平的紐帶。