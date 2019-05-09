【中美貿易戰】中國商務部：劉鶴赴美磋商展現誠意　中方準備充分

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅對中國加徵關稅，中美貿易戰有升級跡象。中國商務部今日（9日）下午在例行記者會上回應稱，在美國發出關稅威脅下，副總理劉鶴仍繼續按計劃率團赴美參加新一輪高級別磋商，展現了中方負責任的態度和推動磋商的誠意。 對於在新一輪談判中，劉鶴會否與特朗普會面，以及中方有哪些具體反撃措施，商務部表示若有進一步消息，會盡快發布。商務部強調，中方已經做好應對各種可能的準備。

商務部發言人高峰在記者會上表示，副總理劉鶴仍繼續按計劃率團赴美參加新一輪高級別磋商，展現了中方負責任的態度和推動磋商的誠意。（資料圖片）

商務部：貿易戰沒有贏家

商務部新聞發言人高峰當天表示，最近有中外媒體稱跟蹤中美經貿問題很辛苦，因為中美經貿磋商緊鑼密鼓，節奏愈來愈快。他認為，在過去一段時間，中美兩國經貿團隊保持密切接觸，至今已經舉行了十輪高級別磋商，雙方團隊均開展了大量工作，付出了巨大努力，推動磋商取得重要進展。

高峰強調，中方的立場和態度是一貫的，明確的，反對單邊加徵關稅，貿易戰沒有贏家，這不符合中方利益，不符合美方利益，也不符合全球利益。希望美方與中方相向而行，通過對話而不是單邊措施解決問題，在相互尊重平等相待的基礎上，達成一個互利雙贏的寫意。同時，中方已經做好充分準備，有決心也有能力維護自身合法權益。

高峰指出，最近各種渠道消息很多，美方貼了不少標籤，比如倒退、背棄，中方「被承諾」了很多。他強調，中方重信用守承諾，這一點從來沒有改變。一年多來，中方推動的誠意和善意有目共睹。談判本身就是交換意見達成共識的過程，有不同觀點是正常的。中方不會屈從於任何壓力，有決心、有能力捍衛自身的利益。

另外，中國外交部發言人耿爽同天主持例行記者會，談及第11輪中美經貿磋商中方行程。據其介紹，中方代表團9日離開北京。

（北京青年報）