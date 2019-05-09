中紀委：雲南省委原書記秦光榮主動投案　涉嚴重違紀違法

據中央紀委國家監委網站消息，雲南省委原書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

秦光榮，漢族，1950年12月生，湖南永州人，1972年1月入黨，1975年8月參加工作，工學碩士。

秦光榮早年在湖南工作，1999年調任雲南省委常委、政法委書記，此後先後擔任過雲南省委組織部部長、副省長、省政府黨組副書記、省政府黨組副書記、代省長、省政府黨組書記等職務。2007年1月出任雲南省委副書記、省長，省政府黨組書記，此後更於2011年8月出任省委書記，省第十一屆人大黨組書記。

2014年10月，他改任雲南省人大主任，此後11月任第十二屆全國人民代表大會內務司法委員會副主任委員，雲南省人大主任。

2014年，秦光榮職務調整時，即有海外媒體稱其或涉嫌貪腐問題，不過此後並沒有進一步消息。

秦光榮應是十九大以來投案自首的首位原省委書記。但省部級官員主動投案自首，秦光榮並非首例。此前，2018年7月31日，中央紀委國家監委網站發布消息稱，河北省政協原副主席艾文禮涉嫌嚴重違紀違法，已投案自首，而此後中紀委國家監委將艾文禮涉嫌犯罪問題移送檢察機關時，提出了「減輕處罰」的建議。

十九大後投案自首的省部級官員還有河南省人大常委會黨組原副書記、副主任王鐵等。