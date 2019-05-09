英監管機構調查央視國際台CGTN　中國：冀英方支持外媒正常報道

《美國之音》（VOA）當地時間周四（9日）報道稱，英國廣播監管機構（The Office of Communications ，Ofcom）對中國官媒央視旗下的國際電視台（CGTN）展開正式調查，指CGTN在英國播放了英國公民韓飛龍（Peter Humphrey）被迫認罪的畫面，涉嫌違反了英國的廣播守則。 對此，中國外交部9日回應指，新聞機構是促進各國人民相互理解和友好合作的橋樑與紐帶。希望英方能為外國媒體在英國開展正常的報道提供支持和便利。

CGTN是央視的國際傳播機構，成立於2016年12月31日。該機構包括6個電視頻道、3個海外分台、1個視頻通訊社和新媒體集群。（資料圖片）

據VOA報道，此次調查是在Ofcom收到韓飛龍和他的美國妻子虞英曾（Yu Yingzeng）提起的投訴後發起的。韓飛龍是一名私人偵探，曾在上海經營一家私人偵探公司。2014年，他和妻子在中國被判刑，罪名是非法獲取中國公民的私人記錄，並將這些信息出售給包括製藥公司葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）在內的客戶。2015年6月，夫婦二人在減刑後被中國驅逐出境。

韓飛龍在去年11月向Ofcom提交的投訴中表示，央視與警方合作，提取並記錄了一段他在被迫情況下的認罪畫面。之後，央視通過其國際頻道——中國環球電視網（CGTN）在包括英國在內的全球範圍內播出了認罪視頻，令中國和全球公眾對他和他的妻子產生了偏見，導致隨後對他的審判有失公允。

據悉，Ofcom有權對違反規定的廣播公司處以罰款，在存在嚴重違規行為的情況下，甚至可以吊銷該廣播公司在英國的播放執照。但報道也指出，根據程序，投訴人須在他們認為有問題的節目播出後20個工作日內提出投訴。Ofcom通常不會接受20天窗口期過後的投訴，因此就韓飛龍的投訴採取行動是一種不尋常的情況。

除了韓飛龍的投訴之外，Ofcom還收到了瑞典公民、香港書商桂民海在英國的女兒Angela Gui、瑞典人Peter Dahlin以及香港銅鑼灣書店前店長林榮基的投訴。這些投訴均指控央視播放了他們的「被迫認罪」的畫面，違反了英國廣播守則。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，關於韓飛龍案，一切都是公開的。（資料圖片）

對於Ofcom對央視展開調查，中國外交部發言人耿爽9日回應稱，新聞機構是促進各國人民相互理解和友好合作的橋樑與紐帶。希望英方能為外國媒體在英國開展正常的報道提供支持和便利。耿爽表示，關於韓飛龍案，當時審判的情況以及此後事情的發展，一切都是公開的，網上都有信息，媒體可以去查閱。

（綜合報道）