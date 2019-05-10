因播放認罪畫面被查　央視子公司或失英國執照

英國通訊管理局近日已針對中國央視子公司「中國國際電視台」播出的英國公民「認罪」畫面，正式調查「中國國際電視台」是否違反英國的法律。

央視此前播放桂民海認罪画面（網絡圖片）

綜合媒體5月10日報道，英國通訊管理局（OFCOM）有權對違規單位處以罰款，最重可吊銷執照。

除了英國私家調查員韓飛龍（Peter Humphrey）投訴，還有香港書商桂民海（中國官媒稱其為「桂敏海」）的女兒Angel、瑞典籍活動人士彼得·達林（Peter Dahlin），以及香港銅鑼灣書店前店長林榮基投訴央視國外分台播放「認罪」畫面。

據悉，英國通訊管理局已針對中國央視子公司「中國國際電視台」（CGTN）播出的英國公民「認罪」畫面，正式調查CGTN是否違反英國的法律。

據悉，這次調查源自英國私家偵探韓飛龍的投訴。他曾受到英國藥廠葛蘭素史克（GSK）委託，調查GSK中國貪腐案。2014年，他和他的妻子在中國被判刑，罪名是非法獲取並出售中國公民的私人訊息，2015年，這對夫婦在減刑後被驅逐出境。

韓飛龍2018年11月向OFCOM投訴表示，中國央視和中國警方合作，記錄了一段他在實際審判前、被迫「認罪」的畫面，央視之後通過其國際頻道CGTN，在英國等地播放這段「認罪」影片，讓公眾對他和妻子產生偏見，導致對他的審判有失公允。

報道引述OFCOM發言人表示，「我們決定調查一起有關央視新聞台播放的新聞節目的公平性和隱私性的投訴。如果我們發現有違規行為，我們將採取適當的行動」。

根據OFCOM規定，投訴人必須要在有問題的節目播出後20個工作日內提出投訴。該監管機構表示，它通常不會接受20天期限後的投訴，因此就韓飛龍的投訴採取行動是一種不尋常的情況。

OFCOM已收到4件關於中國央視的正式投訴，都是涉嫌逼供「被迫認罪」的案件，除了韓飛龍，還有香港書商桂民海的女兒Angel、瑞典籍活動人士彼得·達林，以及香港銅鑼灣書店前店長林榮基。

桂民海和林榮基是香港銅鑼灣書店的書商，二人於2015年被大陸公安部門逮捕，罪名是「涉嫌非法經營、危害國家安全的違法犯罪活動」。隨後，央視先後公佈了兩人認罪的畫面。