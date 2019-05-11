中國公民在尼泊爾超額佩戴金飾遭羈押　中使館：超5千美元需申報

據外交部領事保護中心官方微博「領事之聲」11日消息，今年以來已發生數起中國公民因超額佩戴金飾或攜帶超過5千美元（約合3萬9千元港幣）等值外幣現金進出尼泊爾國境遭到羈押的案件。 涉事人員因違反尼泊爾海關相關規定，人身遭監禁，涉案金飾及外幣現金被全部罰沒，且依據尼泊爾有關法規，被處以等值或數倍罰款，給當事人帶來較大困擾，並因此蒙受重大經濟損失。

中國駐尼泊爾大使館印製並廣泛散發《來尼泊爾中國公民領事保護及協助指南》、宣傳折頁、海報和提示卡，並推動自由行網站發布相關信息。（網絡圖片）

中國駐尼泊爾大使館指出，根據尼泊爾海關有關法規，尼泊爾對黃金、白銀、外匯實行嚴格管制。嚴禁攜帶超過50克黃金或100克白銀首飾入出尼境，嚴禁攜帶任何未經加工的金銀進出尼泊爾，違者會面臨走私罪的指控而遭羈押並被處以重罰。如攜帶超過5000美元或等值外匯現金、匯票等入境，旅客應主動向尼泊爾海關申報並妥善保管申報單，以便在離境時備查，如無法出具相關海關申報單，可能遭羈押並被處以重罰。

此外，中國使館還提醒稱，尼泊爾嚴禁攜帶生鮮動植物、瀕危珍稀動植物及其製品、古舊文物等入出境。進出尼泊爾邊境時，切勿攜帶象牙、紅木、龜殼、犀牛角及疑似飾品，以及古佛像、老唐卡等違禁物品。

中國使館指，對少數因超額攜金攜匯遭尼方羈押的中國公民，使館會及時提供領事保護與協助，依法保障中國公民合法權益。並再次提醒中國公民，赴尼泊爾前充分了解包括關違禁物品規定在內的各項提示，自覺遵守法規，確保順暢通關，旅行順利。

尼泊爾應急求助電話

當地報警電話：100

旅遊警察電話：1144

外交部全球領事保護與服務

應急熱線（24小時）

+86-10-12308或+86-10-59913991

駐尼泊爾使館領事保護與協助電話

+977-980103788