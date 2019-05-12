【汶川地震11年】溫家寶現身汶川探訪　村民：歡迎您回家

今日（5月12日）是汶川大地震11周年，網上流傳片段指前國務院總理溫家寶數日前到訪當年災場，探訪村民。 2008年的汶川大地震造成近7萬人死亡。當年，溫家寶在地震後一個多小時後趕抵現場，並指揮救援工作。

溫家寶在汶川大地震11周年前夕，到訪當年的災區。(片段截圖)

網友指片段是5月9日拍攝的，溫家寶到訪四川汶川映秀地震體驗館，與民眾握手。其間，有映秀民眾哽咽道，「溫爺爺，謝謝你沒有忘記我們」，更稱「歡迎您回家」，片段所見，76歲的溫家寶精神不錯；之後又有片段指溫家寶於10日轉到綿竹市視察，其車隊行駛過時，有大批民眾等候，溫家寶亦打開車窗，向民眾揮手。

溫家寶在汶川大地震發生數天，探訪北川中學高三同學時，用粉筆在黑板上寫下的「多難興邦」四個大字。（網上圖片）

2008年5月12日下午2時許，四川汶川縣附近發生8級大地震，官方公布的死亡人數近7萬人。在事發後1小時27分，時任國務院總理溫家寶趕赴災區，晚上抵達都江堰指揮救援工作，並接連下達救災命令，包括要求全國調派10萬多人的救援隊伍及100多架直升機參與救災。

內地傳媒《老人報》2013年曾披露，當時進入汶川的道路尚未完全打通，溫家寶曾向軍方官員要求把自己空投進去災區，但被時任中共軍委副主席的郭伯雄以天氣等理由拒絕；其後，溫家寶深入重災地探望災民，期間手臂曾受輕傷； 5月23日，溫家寶在看望臨時安置在四川綿陽長虹培訓中心北川中學高三同學時，用粉筆在黑板上寫下的「多難興邦」四個大字。

（綜合報道）