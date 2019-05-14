江蘇3歲女童被狗抓傷　注射瘋狗症疫苗後發燒死亡

江蘇連雲港一名3歲女童4月26日遭同學的寵物狗抓傷，次日接種了瘋狗症疫苗，之後突然發燒，28日搶救無效離世。 目前該批疫苗證實合格，注射的程序亦未有發現問題，要等待驗屍後才能鑑定醫療責任。

女童的注射疫苗記錄卡。（網上圖片）

據女童母親所述，4月26日下午，女童右手手指被同學家寵物狗抓傷，次日下午約4時到贛榆區第二人民醫院接種了凍乾人用狂犬病疫苗，觀察無異常後離開，當時，醫護人員囑咐稱，注射疫苗後女童可能會發燒。28日凌晨，家人因女兒持續發燒，帶她贛榆區人民醫院看急診；當天上午轉診到連雲港市第一人民醫院；下午4時許，該名女童經搶救無效死亡。

在贛榆區衛生健康委員會一名科長的協調下，張先生和家人同意給孩子驗屍，驗屍工作需要45至60個工作日，待查明死因後，再鑑定醫療責任。

死者家長要求當局封存三支涉事的瘋狗症疫苗。（網上圖片）

初步調查未見程序出錯

經初步調查，贛榆區第二人民醫院具備瘋狗症暴露預防處置門診資格，當日對該名女童實施預防接種程序及接種行為符合《預防接種工作規範》相關要求，接種醫生具備預防接種人員資格，接種的瘋狗症疫苗均在有效期內。該接種門診瘋狗症疫苗均由贛榆區疾控中心配送，運輸、儲存、接種時等運作正常，符合《疫苗流通和預防接種管理條例》要求。

死者親屬要求贛榆區疾控中心對涉事衛生院同批次型號疫苗封存，這些疫苗由廣州諾誠生物制品股份有限公司生產，批次為201712111-1，生產日期2017年12月17日，有效期至2021年12月16日。據調查，自2019年3月11日至4月30日期間統計，贛榆區使用同批次其他接種者均無異常接種反應報告。

（澎湃新聞）