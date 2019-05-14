中國道教協會副會長之子加國遭綁架　官方：「炫富」與公職無關

中國留學生陸萬禎（Wanzhen Lu，譯音）今年3月在加拿大遭綁架後逃脫，但因被曝高調曬豪車炫富，並傳出父親是中國道教協會副會長陸文榮，其「富二代」及「官二代」的身份受到關注。 內媒《北京時間》13日報道稱，海南省宗教事務局局長彭桂榮證實，陸萬禎之父確為中國道教協會副會長、海南省道教協會會長、海南玉蟾宮住持陸文榮。他同時強調，「家族財產跟公職沒有關係」，正進一步調查核實。

中國道教協會副會長、海南省道教協會會長陸文榮是綁架案受害者父親。圖為陸文榮。（中國南宗道教網）

另據《鳳凰週刊》最新報道，陸文榮鄉下的鄰居稱其在青年時就外出打拼，在海南包了一座山建了一些廟、開始發展旅遊景區，但除「娶妻生子、事業有成、身價不菲」等概念外，大多並不了解他何時成為道人及任何種職務。曾有外媒記者問及陸文榮為何「半路出家」，他自述棄商從道主要是因曾為不知老子是誰而被人奚落。

據悉，工商資料顯示，陸文榮名下有多家公司，但目前均處於「吊銷、未登出」狀態，其產業涉及實業投資、飲食、演藝、休閒度假以及蜜蜂養殖、保健用品開發等多領域。其中他曾任法人和董事長的上海中野投資管理有限公司與海南中野旅遊產業發展有限公司名稱關鍵字相同，而後者正是玉蟾宮所在文筆峰景區的開發投資者，目前分別由陸文榮的二哥陸祥榮和兒子陸萬禎任法人和董事。

報道又稱，目前是海南省4A級景區的文筆峰，在2002年就被陸文榮承包，次年海南中野旅遊產業發展有限公司成立後開始對此投資開發，4年後即2006年，海南省道教協會成立，陸文榮開始任會長並一直連任至今。

中國留學生陸萬禎今年3月在加拿大馬克姆市一個停車場被綁架。（資料圖片）

而陸萬禎是從小在上海出生和成長，中學同學對他最多的評價是「張揚」，受訪者稱他曾告訴同學自家「開公司做大生意」、「在上海最好的地段有一整套公寓樓」，自己的日常衣飾也多穿戴Gucci、Versace、Cartier等名牌衣服。

此前據加拿大廣播公司CBC報道，22歲的陸萬禎在加拿大安大略省馬克姆市（Markham）擁有一間公寓，是他在2018年全款購買的。而從陸萬禎的Instagram顯示，他的生活方式十分奢華，照片不時曬出法拉利、林寶基尼、和勞斯萊斯等豪車和名牌服飾，但這些照片目前已經被刪除。

兩個月前， 陸萬禎在馬克姆市一個停車場被4名蒙面賊人綁架擄走，數天後身受輕傷被尋回，其中3名涉案賊人亦先後落網。

（綜合報道）