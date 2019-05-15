【新疆再教育營】美副助卿：會不斷對中國譴責施壓　制裁需要時間

新疆「再教育營」一直受到西方關注，西方輿論批評中國非法關押境內大批穆斯林。對此，中國官方表示這是「職業技能教育培訓中心」，用以遏制伊斯蘭極端主義帶來的威脅。 美國國務院負責民主、人權和勞工事務的副助理國務卿斯科特.巴斯比（Scott Busby）最近接受傳媒訪問時表示，美國政府會就有關問題上不斷對中國進行譴責和施壓，但考慮和實施制裁都需要時間。

新疆「再教育營」一直受到西方關注，批評中國非法關押境內大批穆斯林。中國官方則稱之為「職業技能教育培訓中心」，用以遏制伊斯蘭極端主義帶來的威脅。（資料圖片）

巴斯比表示，只要新疆還存在大規模監禁維吾爾人和其他穆斯林的設施，美國政府就會不斷對中國作出譴責、施壓，並在國際社會上為維吾爾人發聲，給他們予以支持。同時指出，美國政府到目前為止主要致力於讓全世界知道新疆正大規模監禁穆斯林，並與世界多國的政府交流有關信息；又在聯合國人權理事會會議期間，舉辦專注於新疆問題的討論會。國務院也在考慮一些具體措施，但他不能透露有關細節。

巴斯比表示，美國政府還在試圖說服中國政府，允許來自美國、聯合國以及其他民主國家的調查團前往新疆做有關調查，而中方迄今沒有答應。他又指，在新疆的設施（再教育營）根本不是中國政府所說的職業培訓中心，被關進去的人中很多是受過高等教育、甚至已經取得相當成就的人。

對於是否針對有關中國官員和公司作出制裁，巴斯比表示，進行制裁一般涉及相當複雜的過程，美方必須確保適當的法律依據，並考慮制裁是否能取得期望的效果等，這都需要一段時間。

美國國務院負責民主、人權和勞工事務的副助理國務卿斯科特.巴斯比（Scott Busby）最近接受傳媒訪問時表示，美國政府會就有關問題上不斷對中國進行譴責和施壓，但考慮和實施制裁都需要時間。（自由亞洲電台）

中方：教培中心發揮作用 打擊恐怖主義取得重大成果

西方所稱的「新疆再教育營」，中國官方一直稱之為「職業技能教育培訓中心」，用以遏制伊斯蘭極端主義帶來的威脅。

中國官媒《環球時報》本月上旬一篇評論文章曾指，華盛頓對新疆事務的抹黑正不斷升級，顯然是美國全面打壓中國政策的一部分；又稱目前新疆局勢出現了趨穩的明顯態勢，這表明包括辦教培中心在內的各項措施發揮作用。

3月18日，中國國務院新聞辦發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，內容強調，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，在全國人民的大力支持下，經過新疆各族人民的共同奮鬥，新疆反恐怖主義和去極端化鬥爭取得了重要階段性成果。

（自由亞洲電台）