揭中國在南海大動作　美前情報官：建了三個「珍珠港」

美國近日接連發表中國軍事威脅論，美退休海軍情報官員，前太平洋艦隊情報部主任詹姆斯·法內爾5月14日表示，中國海軍力量正在高速崛起當中，並對美國全球利益造成嚴重威脅。

法內爾（James Fanell）被視為美國鷹派人物。（網絡圖片）

2015年退休的法內爾（James Fanell）在美國軍方中屬鷹派人物，他在美國太平洋艦隊情報部門服務超過15年。

他於5月14日在美國智庫哈德遜研究所作主題為「崛起的中國海軍」的演講時表示，未來三十年對美國國家安全最大的威脅，將是中國解放軍和政府正在全力部署的一支全球性的海軍。

他稱，中國正在建造和籌備建造的航空母艦多達六艘，2015年到2018年中國建造的艦艇數量多達85艘，遠遠超過同期美國的22艘。

中國也正在葫蘆島建造數量更多、性能更強的核潛艇。他預計，到2030年，中國海軍艦艇數量將多達560艘以上。

法內爾表示，過去十多年中國建造的海軍艦艇比其他國家都更多，過去幾年，中國建造的艦艇數量，是美國的四倍。

他稱，預計在可見的未來，中國建造艦艇的數量和噸位都會超過美國。

在提到南海問題時，法內爾指出，中國在東海、南海的行動越來越具有侵犯性。而過去多年來中國海軍艦艇的航行軌跡，也越來越多地留在全球各個大洋之中。

法內爾強調，中國在南海的7個人工島嶼中，有3個修建了大型港口和超長的飛機跑道，其規模與美國太平洋艦隊基地珍珠港類似。

他認為，中國在南海修建多個大型人工島嶼和海軍基地，目標是為了在必要時封鎖南海航道，以阻斷美國海軍由此前往台灣海峽。

他表示，隨著中國海軍實力的增強，未來中國和周邊國家發生軍事衝突的可能性大為增加，為此，美國必須做好准備。

作為美國第七艦隊情報部門主管的法內爾在2014年兩次公開談論來自中國的軍事威脅，並直接指中國為「敵手」，引起了很大震動。美國媒體的報道說，法內爾也因此受到壓力而退休。

（綜合報道）