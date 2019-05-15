【觀察】王健林大手筆振興東北　緊跟中國「政治正確」

振興東北一直是中國政府不斷強調的重要工程。而繼回歸足壇、梁家河之行後，中國前首富王健林現在又開始參與推進振興東北計劃——萬達集團決定在瀋陽進行巨額投資。近年來，王健林一直緊跟政治大勢，而投身振興東北，或許可看作他目前最符合中國「政治正確」的舉動。

王健林曾在4月份赴習近平曾經插隊的地方——陝西省延川縣梁家河村（圖源：萬達集團官網）

5月15日，大連萬達集團宣佈，瀋陽市政府和萬達集團簽訂全面戰略合作協議，萬達集團將在已完成投資250億元人民幣的基礎上，在瀋陽再投資800億元，建設大型文化旅遊項目、國際醫院、國際學校和5個萬達廣場。

至於此次在瀋陽投資的原因，大連萬達集團董事長王健林稱，看好瀋陽的未來發展。瀋陽經濟現在已從穀底回昇，呈現出良好的發展態勢。

在簽約儀式上，王健林表示，瀋陽一定會在東北率先振興。

東北振興是中共在2004年就提出的政策，然而十多年過去，東北經濟發展仍然疲態盡顯。從2014年開始，東三省經濟增速全部排在全國倒數五名。在2016年習近平視察黑龍江之前，中國大型國有煤炭企業黑龍江龍煤集團曾因拖欠職工工資導致大規模的工人罷工、抗議群體事件，2018年還傳出黑龍江養老金「穿底」的消息。

去產能壓力大、國企改製面臨困境、招商困難、人才外流等問題讓「振興東北」幾乎淪為口號。

王健林表示，看好瀋陽的未來發展。他說，瀋陽經濟現在已從穀底回昇，呈現出良好的發展態勢。（網絡圖片）

不過，2018年9月，中國國家主席習近平在東北三省考察，東北振興再次成為一個重點話題。

東北三省曾是中國的工業搖籃，而從近幾年中共高層的公開講話和各種動向來看，「東北振興」仍然是中南海高層案頭的經濟大事件。從一定程度上說，「東北振興」影響著習近平的「中國復興」步伐。

從海外撤資到回歸足球，再到梁家河之行，乃至今次的瀋陽投資，王健林完美地詮釋了什麼是政治大勢。

過去兩年，曾經的中國大陸首富王健林都是中國企業家中最被聚焦的人。

從2017年下半年開始，去杠杆償債成為萬達的主調，王健林連續拋售其過去購買的海外資產，且不斷有負面消息傳出，比如高官離職等。在接手大連一方消息之前，王健林已經出售了西班牙足球俱樂部馬德裏競技的股份，之前他以4,500萬歐元收購了該俱樂部20%的股份。

在2018年1月份的萬達年會上，王健林表示計劃用兩到三年時間，將企業負債降到絕對安全的水平。而出售資產是實現這一目標的主要手段。

此前一篇題為《王健林的滑鐵盧》的文章傳播度甚廣泛，其主要意思是指，王健林太過得意忘形，在馬來西亞大馬城開發上觸動了央企的利益和國家的戰略佈局。不過，萬達集團對此進行了否認。

王健林和萬達所遭遇的危機，某種層面上是中國政治大勢的寫照。這樣的企業家不止王健林的萬達一家，還包括安邦集團、海航集團等，此前他們皆瘋狂在海外進行資本輸出。

然而回到當下，王健林經過梁家河之行、振興東北等多重「政治靠攏」下，能否挽回「遭遇滑鐵盧」頹勢，仍需觀察。