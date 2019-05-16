服役超過30年　中國海軍四艘國產第一代導彈驅逐艦同時退役　

《解放軍報》報道，今日（16日）上午，北部戰區海軍某驅逐艦支隊官兵整齊列隊，為即將同時退役的國產第一代導彈驅逐艦開封艦、大連艦、遵義艦和桂林艦，舉行退役儀式。

北部戰區海軍某驅逐艦支隊官兵整齊列隊，為即將同時退役的國產第一代導彈驅逐艦開封艦、大連艦、遵義艦和桂林艦，舉行退役儀式。（解放軍報）

開封艦舷號109，大連艦舷號110，遵義艦舷號134，桂林艦舷號164，四艘戰艦服役均超過30年，當中時間最長的是開封艦，其於1982年12月服役，至今已近37年。

《解放軍報》報道指，服役以來，這四艘戰艦航跡遍布祖國萬里海疆，有效履行了維護祖國統一、保衛國家海洋權益的神聖使命，為海軍現代化建設立下赫赫戰功。

第一艘服役的「051型」是濟南艦，它於1971年12月服役，2007年11月退役。（網上圖片）

屬「051型」導彈驅逐艦 目前僅兩艘仍在服役

據了解，這次退役的四艘戰艦均為「051型」導彈驅逐艦，是中國在20世紀70年代至80年代末期自主設計和建造的第一型導彈驅逐艦，參照蘇聯56型「科特林」驅逐艦設計。它是當時中國研製的最大噸位的水面作戰艦艇，標準排水量為3250噸。

隨著軍方不斷進行改裝和升級，「051型」導彈驅逐艦之後再發展出「051D」、「051Z」、「051G」等多個型號，全系列合共建成服役17艘。從2007年開始，服役30多年的051型驅逐艦開始逐步從中國海軍退役，目前只有「051G1」湛江艦和「051G2」珠海艦仍在服役。

資料顯示，第一艘服役的「051型」是濟南艦（按：2014年服役、弦號152的「052C型」飛彈驅逐艦亦以「濟南」命名），它於1971年12月服役，2007年11月退役；而第三艘服役的「051型」廣州艦，則於1978年3月9日發生爆炸事故沉沒。