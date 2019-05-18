聯合國「中美經貿關係」吹風會　中國代表闡述談判情況及表明立場

美國正式對總值2000億美元的中國貨品加徵關稅，中國隨後反擊，對總值600億美元的美國貨品加徵關稅，中美貿易戰再度升溫。 中國常駐聯合國代表馬朝旭當地時間周五（17日），在美國紐約聯合國總部主持「中美經貿關係」吹風會，全面闡述中美貿易談判的有關情況，表明中方立場。

當天共有100多位聯合國成員國和國際機構代表出席吹風會。（中國日報）

馬朝旭表示，去年的阿根廷G20峰會，中美兩國元首已經達成重要共識，雙方團隊隨後進行一系列的談判，「中方一直堅持通過對話解決分歧，始終敞開談判的大門，以最大的耐心和誠意積極磋商，盡最大努力尋求雙方利益的最大公約數。」馬朝旭指，是美國不顧中方的誠意和行動，不顧平等互利原則，大搞極限施壓、漫天要價，讓中美貿易戰升級，讓中美經貿關係蒙上陰影，「這是美方推行貿易霸凌主義的結果，責任完全在美方。」

馬朝旭強調，對於貿易戰，中方不想打、不願打，但絕不怕打，「如果有人打到家門口，我們會奉陪到底，中方從來不會屈從於任何外部壓力，我們有決心有能力捍衛自身的合法正當權益。」此外，馬朝旭指中國經濟一直保持平穩增長，呈現積極向好勢頭，美國的貿易保護主義措施會對中國經濟造成一定影響，但完全可以克服，「中國有信心、有能力抵禦任何外部風險和挑戰。」

馬朝旭全面闡述中美貿易談判的有關情況，表明中方立場。（中國日報）

馬朝旭在最後重申，中美關係十分重要，經貿關係更是當中的「壓艙石」和「推進器」，不僅涉及兩國關係，也涉及世界和平與繁榮。但加徵關稅解決不了任何問題，「我們希望美方能夠同中方共同努力、相向而行，在相互尊重、平等相待的基礎上，解決彼此合理關切，爭取達成一個互利雙贏的協議。」馬朝旭表示，對中美兩國來說，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。

（央視新聞）