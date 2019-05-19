【華為風波】聯想否認斷供華為　將訴諸法律手段追究造謠者責任

美國商務部上周四（16日）正式將華為與20多個國家的68間子公司列入所謂「實體清單」（Entity List），禁止其在未經美國政府批准的情況下，購買美國企業生產的零件及部件。 有網傳消息指，科技公司聯想集團亦已停止向華為供貨。聯想公司今日（19日）凌晨發聲明回應道，斷供是不實消息，將訴諸法律手段，追究造謠者責任。

網傳消息指，聯想集團停止向華為供應辦公電腦。聯想集團發聲明否認，並指將會訴諸法律行動。（視覺中國）

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美國封殺華為的消息一出，內地網絡即流傳聯想公司疑似向華為停止供貨，包括辦公電腦、伺服器等，連發貨中的訂單也全部暫停。另有網傳消息指，「華為內部人士」表示，之前公司基本都用聯想電腦，但現在內部設備採購頁面，聯想設備已全部下線，深圳華為已及時更換其他品牌的辦公電腦。

聯想集團今日凌晨發聲明回應「斷供」傳言。聲明稱，目前聯想集團向華為公司供貨正常，對於網上「斷供」等不實之詞，已經對謠言傳播者連夜取證，將訴諸法律手段，追究造謠者責任。

聲明又指，「不明勢力」針對聯想的輿論攻擊在過去一年時間已經連續發起多次，謠言廣度和深度遠超正常商業競爭範圍，已向有關方面匯報，望網友勿相信相關傳言。同時指出，華為是聯想PC和服務的重要客戶，聯想將在嚴格遵守聯想業務所在國家和地區的相關法律及合規條例的基礎上，持續向華為銷售產品和服務，「多事之秋，共度難關！」

去年5月，網傳聯想在一場5G投票中，拒絕支持華為使其落敗。（視覺中國）

傳5G投票令華為落敗

值得一提的是，聲明中提及的「不明勢力針對聯想的輿論攻擊在過去一年時間已經連續發起多次」，很可能與去年5月網絡上熱傳的「聯想一票之差讓華為輸掉5G標準」事件有關。而在上周四（16日），聯想亦在官方微信號發布題為「解密那場不存在的聯想5G投票事件 」的文章，談及該事件。

事件起源於網傳在2016年10月的「3GPP RAN1 86b次會議」（按：3GPP一所是國際標準化機構）中，聯想及旗下的摩托羅拉移動被指沒有投票支持華為主導的「Polar碼」方案，令高通主導的「LDPC碼」方案以一票之差拿下5G標準。相關消息在一年多後的2018年5月突然在網上廣傳，正值中美貿易戰爆發之際，聯想亦因此被內地網民狠批，質疑「賣國」。

聯想集團事後回應稱，其在投票過程中的做法沒有任何問題。聯想在上周四（16日）發布的文章則指出，網傳的投票並不存在，Polar碼也從來不是中國政府推動的技術，而當時連華為最嫡系的華為終端和海思半導體，都不支持華為與LDPC碼正面硬碰；又稱每天仍有大量境外賬號以此攻擊聯想，而謠言一直有規模，成體系地圍繞著聯想出現。