【華為風波】造謠「聯想斷供華為」者道歉　知乎認證為科大博士生

美國商務部上周四（16日）宣布禁止華為及其68間子公司在未經美國政府批准的情況下，購買美國企業生產的零部件。在此背景下，18日內地有網傳消息指，科技公司聯想集團亦已停止向華為供貨辦公電腦。 聯想集團今日（19日）凌晨發聲明回應道，斷供是不實消息，將訴諸法律手段，追究造謠者責任。 隨後，問答網知乎認證為「香港科技大學 納米科學技術博士在讀」的用戶「灰機」對發表不實言論道歉。

「灰機」在問答網知乎被認證為「香港科技大學 納米科學技術博士在讀」。（截圖）

美國封殺華為的消息一出，內地網絡即流傳聯想公司疑似向華為停止供貨，包括辦公電腦、伺服器等，連發貨中的訂單也全部暫停。另有網傳消息援引「華為內部人士」指，之前公司基本都用聯想電腦，但現在內部設備採購頁面，聯想設備已全部下線，深圳華為已及時更換其他品牌的辦公電腦。

聯想集團今日凌晨發聲明稱，目前聯想集團向華為公司供貨正常，對於網上「斷供」等不實之詞，已經對謠言傳播者連夜取證，將訴諸法律手段，追究造謠者責任。

問答網知乎認證為「香港科技大學 納米科學技術博士在讀」的用戶「灰機」隨後發文稱，其發表的言論建立在謠言以及部分員工答覆的基礎上，現已刪除，並向聯想集團及廣大關注此事件的網民道歉。有網民建議聯想對這位造謠者進行追責，聯想則回應道「跑不了」。

《香港01》翻查科大官網發現，該校物理學系確有設置「納米科技哲學博士」研究生課程，但未證實用戶「灰機」的知乎認證資料是否屬實。

（綜合報道）