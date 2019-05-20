【Google禁華為】微博網民關注　內媒重提自主研發作業系統

路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶將來可能無法更新Android作業系統。 事件傳到內地亦引起輿論關注。有內媒重提華為早前發布的「方舟編譯器」，稱「或許離華為自研的操作系統出世不遠了」。

內媒《觀察者網》引述相關報道時，重提華為在今年P30系列國行發布會上，發布「方舟編譯器 」。（資料圖片）

內媒《觀察者網》引述相關報道時，重提華為在今年P30系列國行發布會上，發布「方舟編譯器 」，從安卓（android）底層進行優化。而在美國將華為列入實體名單後，華為消費者業務CEO余承東曾在朋友圈中提及華為打造操作系統的核心能力。

《觀察者網》指出，這意味著或許離華為自研的操作系統出世不遠了。

華為早前表示，「方舟編譯器」採取靜態編譯的方式， 是首個取代android虛擬機模式的靜態編譯器，能夠從程序編譯與運行機制上提升android系統流暢度，補齊系統的短板。

消息在內地受到網民廣泛關注。截至今日上午10時，「谷歌 華為」成功打入微博熱搜榜第九位，達50萬以上關鍵詞搜索。（微博）

雖然Google終止與華為合作，對內地華為用家影響較細，但消息在內地仍受到網民廣泛關注。截至今日上午10時，「谷歌 華為」成功打入微博熱搜榜第九位，達50萬以上關鍵詞搜索。

大多內地網民力撐華為，直言中國應該自主研發一套手機作業系統，亦有網民表示，中國也應該封殺apple反擊：