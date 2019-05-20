【Google禁華為】棄iPhone轉用P30 Pro　胡錫進：換機表支持

美國對華為封殺的行動進一步升級，Google已終止與華為的部分業務來往。 因使用iPhone而不時惹人話柄的官媒《環球時報》總編胡錫進，今日下午在微博表示自己已換上新款的華為手機，以表達對華為的支持。

胡錫進這條微博顯示為「來自HUAWEI P30 Pro」，意味他所換的新機是華為的P30 Pro。（微博）

胡錫進在微博表示，他今天使用新款的華為手機，今後的工作和絕大部分生活事項都會通過這部手機來操作。他稱自己不是受不了輿論挑剔他「用蘋果手機發挺華為帖子」，而是因為華為受到美國政府毫無公正可言的打壓，出於支持華為的天然願望，加入到「花粉」的行列。

他強調，自己使用蘋果手機已經大約9年，感謝蘋果對其工作和生活提供方便。而今天啟用華為手機，也決不意味著自己認為應當抵制蘋果。「中國有很多果粉，我尤其認為他們有權利繼續自主決定使用哪款手機，這樣的決定權始終應當屬於個人的權利範疇。」

胡錫進續指，出於個人權利，使得他從今天起拿起華為手機。在華為遭到美國動用國家權力全面打壓的時候，出於個人的情感，以換用華為手機表達對這家備受尊重公司的支持。而換下來的蘋果手機也不會扔掉，希望把它變成一個輔助手機使用。「支持華為，但這種情感在我這裡不是激烈而零和的，我想特別強調這一點。」

胡錫進過往使用iPhone，被網民諷刺。（資料圖片）

昔用iPhone 7 Plus被網民諷刺

胡錫進這條微博顯示為「來自HUAWEI P30 Pro」，意味他所換的新機是華為的P30 Pro。值得一提的是，他昔日所發微博多顯示為「來自iPhone 7 Plus」、「來自iPhone 6s Plus」等，且早在2011年就已用iPhone發微博，曾被網民諷刺「嘴上愛國，身體還是很誠實」。

對此，胡錫進曾在微博上發文「解畫」指：「我要是丟了蘋果，換上華為或中興，那些人又要說我在鼓勵抵制洋貨，拒絕對外開放了」，又強調自己「就是既使用蘋果又堅決反對美國打擊中興的人，我是改革開放的堅定擁護者，也是中國必須自強不息、團結奮進的信奉者。」