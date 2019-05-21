中國駐歐盟使團團長指美國製造麻煩　倡中歐加強合作應對國際不穩

中美貿易戰持續升溫之際，中國駐歐盟使團團長張明昨日（20日）接受內地媒體訪問，張明表示，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。 他又指中歐合作穩步向好，希望雙方用中歐合作的穩定性來應對當前國際形勢中的不確定性。

中美貿易戰持續升溫之際，中國駐歐盟使團團長張明昨日（20日）接受內地媒體訪問，張明表示，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇；他又指中歐合作穩步向好，希望雙方用中歐合作的穩定性來應對當前國際形勢中的不確定性。

中美經貿摩擦一年多來，兩國團隊至今已舉行11輪談判但仍然未有成果。張明指是美方一再在談判磋商中製造麻煩，推翻雙方通過談判取得的積極勢頭，企圖以霸凌訛詐的手段來謀取不當之利，又指美方單方面重啟關稅威脅，使磋商嚴重受挫。張明強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。中方願意通過談判解決經貿分歧，但談判應當平等，在重大原則問題上中方絕不讓步。

法國總統馬克龍此前表示，阻擋華為並非法國的目標，法國不會發動任何形式的科技戰。（資料物品）

讚揚馬克龍堅持多邊主義

最近美國商務部將華為以及其70家子公司列入貿易黑名單的「實體清單」。張明認為這種行為不利於5G的發展，也有悖公平競爭原則，亦不符合任何國家利益。張明又讚揚法國總統馬克龍等歐洲領導人公開表示將堅持多邊主義，主張開展合作，不會對華為或其他任何企業採取封鎖行為。張明又鼓勵更多的國家能夠基於事實，獨立地作出符合自身利益的政策選擇。

張明指，中國與歐盟作為世界兩大經濟體和穩定力量，面對愈演愈烈的單邊主義和貿易保護主義，有必要在雙邊和多邊領域加強合作，共同維護國際秩序和多邊貿易體制，中歐對此有一致立場和共同訴求，相信雙方會繼續共同努力，用中歐合作的穩定性來應對當前國際形勢中的不確定性。

（央視新盟）