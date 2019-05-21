郝鵬接替肖亞慶任國務院國資委主任

據中國人社部網站消息，國務院任命郝鵬為國務院國有資產監督管理委員會主任，任命肖亞慶為國家市場監督管理總局局長；免去肖亞慶的國務院國有資產監督管理委員會主任職務，免去張茅的國家市場監督管理總局局長職務。

早前，國家市場監督管理總局開幹部大會，已經宣布了肖亞慶任國家市場監督管理總局黨組書記、局長的消息。

據官方發布的簡歷，郝鵬早年在甘肅工作，2003年11月，任西藏自治區人民政府副主席，此後曾擔任中共西藏自治區黨委常委、副主席、自治區黨委副書記、兼任自治區政府常務副主席、中共西藏政法委書記等職務。2013年，郝鵬赴青海任省委副書記，此後又當選青海省長，2016年12月13日，任國務院國有資產監督管理委員會黨委書記。

《多維新聞》分析指，國資委黨委書記郝鵬兼任國資委主任，意味著國資委結束了2016年以來的雙首長制安排，國資委黨委書記兼主任再次由一人擔任。

據了解，國資委此前幾任領導，包括李榮融、王勇和張毅，均身兼主任及黨委書記兩個職務，不過，2016年，肖亞慶就任主任後，黨委書記則由郝鵬擔任。

郝鵬常年在西藏、青海任職，被外界視為中共政壇「邊疆派」幹將，而胡錦濤、胡春華、趙樂際、張春賢等人，都曾被視為「邊疆派」官員的代表人物。 有分析認為，中共高層之所以重用他們是因為這些能紮根邊疆的官員能耐得住寂寞，符合中共對於地方官員的一貫要求。再加上這些地方宗教和民族的情況複雜，其地方首長相較於其他省份更受外界重視。 此外，郝鵬曾在青海主抓「扶貧」，與習近平重視扶貧的理念十分契合，這也成為其晉升的砝碼。