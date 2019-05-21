【內地首家】東航向波音索償　追討737 MAX停飛及延遲交付損失

今年3月，埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8飛機發生墜機空難，造成機上157人全部死亡，也是同型號客機半年內發生的第二宗空難。波音737 MAX 客機的安全性亦因此備受質疑，並在埃航空難發生後幾天遭到全球停飛。 中國東方航空（東航）表示，已就737 MAX客機及延遲交付一事，向波音公司追討損失。這是國內首家航空公司向波音索償。

東航向波音追討737 MAX停飛及延遲交付損失。（資料圖片）

《澎湃新聞》引述東航消息指，東航已就737 MAX停飛事件正式向波音公司提出索償要求。索償範圍包括公司14架波音737MAX自3月11日以來長時間停飛，及公司前期已訂購的737 MAX飛機延遲交付所造成的損失。東航及波音將就此問題保持溝通。

東航成為國內首家向波音正式提出索償的航空公司。波音公司對此表示， 不討論它們與任何客戶進行的任何溝通。

涉及14架客機停運

早前報道，東航一名負責人曾指，該公司共有14架波音737 MAX 8飛機停運，包括東航雲南公司3架、旗下上海航空11架；而2019年計劃新引進的60架飛機中，也有11架波音737 MAX 8。該負責人又指，停飛對整體收益影響不大，而停飛造成的運力不足，則主要由原有的空中巴士A320系列替換。

公開資料顯示，截至目前，國內航空公司一共營運96架737 MAX 8機型，分別為南航24架、國航15架、海航11架、上海航空11架、廈門航空10架、山東航空7架、深圳航空5架、東航及祥鵬航空各3架、奧凱航空及福州航空及昆明航空各2架，九元航空1架。其他航空公司暫未透露會否向波音索償。