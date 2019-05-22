【中美角力】傳美擬列黑名單　海康威視發聲明：從未侵犯人權

《紐約時報》周二（21日）引述知情人士指，特朗普政府正考慮將中國視像監控設備供應商海康威視（Hikvision）列入黑名單，限制其購買美國技術。 海康威視周三（22日）上午發聲明說，公司從未在新疆做過任何不恰當的行為，從未侵犯人權，期望得到公平、公正的對待。 中國外交部發言人陸慷22日在例行記者會上回應事件指出，中方一貫反對美國濫用國家力量，肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的外企。

受到報道衝擊，海康威視股價今天開市早段大跌，一度觸及跌停板。（資料圖片）

《紐時》報道指，美國商務部可能會要求美國公司必須先獲得政府批准，才能向海康威視供應技術和設備。這是美國對抗北京全球經濟野心的最新舉措，特朗普政府官員將在未來數周做出最終決定。

海康威視是世界最大的監控設備生產商，根據IHS Markit去年報告，海康威視市佔率37.94%，連續7年蟬聯全球第一。報道指，如果消息屬實，這將是華為後，另一間受到美國實施貿易限制的中國科技公司。美國質疑中國政府利用面部識別系統和閉路電視鏡頭等技術，對維吾爾族作出監控。

美國商務部、白宮都不願對上述報道置評。然而受到報道衝擊，海康威視股價今天開市早段大跌，一度觸及跌停板。

新疆再教育營內，不少監視設備據報都是海康威視及大華技術的產品。（資料圖片）

海康威視：聘請美專業人士審查業務

海康威視在聲明中指出，已關注到紐時報道，他們期望得到公平、公正的對待。聲明稱，海康威視是一家商業公司，恪守商業公司的本分，公司未曾因所謂的「海康威視新疆人權問題」受到任何政府、任何人權機構等的調查搜證，亦未有外媒就該問題向海康威視進行全面、深入的事實查證。

聲明強調，海康威視是一家產品供應商，未在新疆做過任何不恰當的行為，公司過去不曾、現在和將來亦不會以侵犯人權為條件經營業務。

聲明並稱，海康威視已主動聘請美國專業人士對公司在新疆的業務進行獨立審查，專業人士將在獲得充分證據後，回應海外各相關方的關注。