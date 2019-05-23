中共督導組進駐　湖南安徽數名官員接連自殺

中共官場再現多起官員自殺事件，湖南、安徽兩地數名官員被曝非正常死亡。雖然官方通報指其均為自殺，但在反腐和掃黑除惡的背景下，外界仍有其他聯想。

中共掃黑除惡行動被指維護基層政權安全。（多維新聞網）

安徽合肥警方5月23日發布消息，該市公安局蜀山分局政委汪鳳翔在距離260公里之外的黃山市自殺。

警方稱，汪鳳翔生前長期服用抗抑鬱症藥物。

無獨有偶， 5月20日，湖南省張家界市公安局黨委委員、政治部主任余四清被曝因病自殺。

報道稱，余四清此前難忍受病痛之苦已久。據報道，他患有腎病多年，後又引發重金屬中毒。3個月前，他曾書面提出過辭職，但未獲批准。

值得注意的是，就在今年4月初，中共掃黑除惡督導組完成對包括湖南、安徽在內的11個省份的進駐工作，其中一大任務就是要「深挖徹查保護傘」。

儘管汪鳳翔、餘四清均被指因病自殺，但在中共持續高壓反腐和掃黑除惡的背景下，這難以避免外界過多的聯想。

除上述兩人外，5月13日，安徽懷寧縣紀委監委派駐縣公安局紀檢監察組組長李慶洲自殺。3月9日，江西南昌經濟技術開發區蛟橋鎮黨委書記劉星輝墜樓身亡。

4月9日，山東茌平縣委書記張琳在家中自殺身亡，被指患有抑鬱症，長期服用抗抑鬱藥物。4月12日，湖南邵陽縣艾姓縣委宣傳部副部長跳橋自殺。

有分析指，在中共官場中，集體腐敗一直存在，隨著反腐力度的加大，有些官員被逼進死胡同，外在的壓力和內在矛盾促成這些自殺現象的發生。但官員無論因何種緣由自殺，中共有關機構都應多問個為什麼，不能簡單一句「抑鬱」讓背後的秘密隨之而去。