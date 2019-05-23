被指是劉士余之子　北京商界新秀劉成城公開否認

中國金融監管機構證監會前主席劉士余於5月19日被中紀委宣佈主動投案，涉嫌違紀違法。劉士余落馬後，中國網絡便有流言稱，位於北京的科技創投媒體36kr創始人劉成城是其兒子。對此，劉成城堅決否認。

36kr創始人劉成城。（網絡圖片）

相關言論稱劉成城「年方27，公司市值40億，當時覺得這個說話有點靦腆的小男生真是了不起，今天才知道，他還有個了不起的爹（劉士余）」。

5月23日，劉成城在個人微信賬號回應稱，本人1988年出生於江蘇鹽城，父親系當地普通勞動者。未知謠言因何而起，唯望止於智者，避免無謂傷者。

劉成城還配上和父親合影的照片，以證實自己的父親確實不是劉士余。「居然還是有人信，好吧。」「五百年前是一家，都是劉邦後人。」

據資料，劉成城曾被胡潤評為「2017胡潤中國最受尊敬青年企業家」，兩次被《福布斯》雜誌評為「30位30歲以下創業者」，被《南方人物週刊》雜誌評選為「2016中國青年領袖」 。

2015年10月，劉成城在「全國大眾創業萬眾創新活動周暨啟動儀式」上，獲中國國務院總理李克強接見。劉成城目前投資數十家互聯網公司。

年近58歲的劉士余是江蘇連雲港灌雲縣人。