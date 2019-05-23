【血洗校園】稱曾被欺侮傷害　上海狂徒為洩憤斬殺小學生判死

著名的上海市世界外國語小學去年發生斬人事件，導致兩名小學生死亡、兩名小學生受傷。 上海第一中院周四（23日）上午一審宣判，被告黃一川犯故意殺人罪被判處死刑。法院形容，黃一川是有預謀、有準備地在校園附近，針對無辜兒童犯案，「犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，社會影響極其惡劣」。

案情指，黃一川因自認為遭到他人的欺辱和傷害，遂產生殺害無辜兒童以洩私憤的歹念，曾經在2017年3月至10月，先後在上海、廣州等地拍攝多間小學、幼稚園照片，選擇作案目標。

及至2018年6月6日，黃一川再次來到上海，經反覆實地觀察，最終決定以上海市世界外國語小學的學生作為目標。同年6月28日當天，黃一川在早上7時許已攜帶事先準備的不銹鋼斬切刀至該校附近駐足窺探，伺機作案。11時30分許，黃一川尾隨該校小學生譚某某、費某某、金某某、學生家長張某某等人，行至距校南門約130米處時，拿出斬切刀砍殺。

譚某某因被銳器砍切頸部造成頸椎、頸髓及椎動脈離斷，最終中樞神經系統損傷及失血性休克死亡、費某某因被銳器砍切頭面部及左手掌等處，造成顱腔開放、左手離斷等，最終顱腦損傷及失血性休克而死亡。至於金某某、張某某則頭部等處輕傷。

警方事後封鎖現場調查。（微博）

法院指，雖然經鑑定後，黃一川證實患有精神疾病，被評定為只有限定刑事責任能力。但鑑於黃一川的罪行極其嚴重，人身危險性極大，且其精神疾病對其犯案時辨認、控制自己行為能力沒有明顯影響，應依法予以嚴懲，遂決定判處死刑。

（央視新聞）