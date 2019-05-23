【華為被禁】日媒：華為從SD協會名單消失　新機恐難用micro SD？

中國電訊設備巨頭華為遭美國全面封殺，越來越多企業響應。日本傳媒報道，制定SD記憶卡標準的「SD協會」，華為從會員名單中消失，意味其將來生產的手機或無法再使用micro SD卡。

從「スマホ評価」發布的對比圖可見，華為公司本來名列HTC後、惠州德賽西威汽車電子有限公司（Huizhou Desay SV Automotive CO. Ltd）前，但目前該兩間公司之間已不見華為。（スマホ評価）

日本手機資訊網站「スマホ評価」文章稱，SD協會是為制定SD卡標準及推廣SD記憶卡相關技術而成立。在其企業會員名單中，數周前仍包括華為，但現在已消失。

從「スマホ評価」發布的對比圖可見，華為公司本來名列HTC後、惠州德賽西威汽車電子有限公司（Huizhou Desay SV Automotive CO. Ltd）前，但目前該兩間公司之間已不見華為。

根據網站資料，SD協會和會員的合約結束後，後者將無法製造和銷售SD卡相容設備。換句話說， 未來華為所發表的智能手機，將不能安裝microSD卡插槽。不過，「スマホ評価」指出，現有華為手機的micro SD功能應該不會受影響。

值得一提的是，華為去年10月發表Mate20手機時，宣布推出自家標準的記憶卡「Nano Memory (NM)」，目前的旗艦手機Mate 20 Pro和P30 Pro，都配備該款記憶卡的卡槽。