【貿易戰延燒？】美實驗室華人僱員遭強制遣返　包括一待產孕婦

美埃默里大學（Emory University）於5月16日突然對中國學者李曉江展開調查，隨之將其解聘並查封其所在的實驗室，同時解僱該實驗室部分中國僱員，要求他們30天內遣返回國，其中還包括一名待產的孕婦。據悉，該實驗室是埃默里大學醫學院人類系最大的實驗室，也是時間最長的實驗室。

去年3月，生物學期刊《細胞》（Cell）線上發表了世界首例亨廷頓舞蹈症基因敲入豬的研究成果。圖片正中為李曉江。

16日，李曉江實驗室學生收到學校人力資源人員發來的短訊，稱第二天上午10時來系裡交接後續工作，每個人安排了15分鐘的談話。

17日，所有被約談的學生來到指定的辦公室接受問訊，其中一位律師表示「我代表埃默里大學，你沒有任何資格向我提問，除非你找律師」。

直到5月22日，該實驗室成員被逐一告知被解僱。

有消息稱，此事是因為李曉江實驗室在接受美國政府資助的同時未能公開其接受中國政府資助的情況。

此前埃默里大學還在官網報導了李曉江實驗室構建亨廷頓豬模型的中美合作研究。大陸新媒體《知識分子》稱，此次埃默里大學對李曉江實驗室的處理方式，恐怕是美國歷史上前所未有的。

李曉江是生物學家，他的主要成就在於研究遺傳性神經疾病的模式與機理。他於2015年製備出了世界首例帕金森病的轉基因猴模型 ；2018年，他和中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員賴良學合作，首次利用基因編輯技術和體細胞核移植技術，成功培育出世界首例亨廷頓舞蹈症基因敲入豬。這頭豬能精准模擬出人類神經退行性疾病，為治療亨廷頓舞蹈症、阿茲海默病等疾病打開了希望之門。國際頂級期刊《細胞》（Cell）刊發這項成果後，引起廣泛轟動。

（僑報、Science Magazine、多維新聞）