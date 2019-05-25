【華為被禁】美媒：華為被Wi-Fi聯盟與SD協會拒之門外

中國電訊設備巨頭華為遭美國全面封殺，越來越多企業響應。據美國之音25日報道，無線網路認證組織Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）表示，基於特朗普政府最近對華為的技術禁令要求，「暫時限制」華為在該組織的參與活動。 與此同時，可制定SD記憶卡標準的SD協會（The SD Association）將華為從該組織的成員名單上刪除。日經新聞（Nikkei）援引該組織的聲明說，SD協會是在遵守美國商務部的命令。

美國科技網站CNET說，華為仍然可以使用目前Wi-Fi和SD記憶卡的相關技術，但可能失去了未來參與新標準制訂的決策權。

不過，也有報道指出，華為一直在研發自主的資料儲存技術。華為自有的儲存卡Nano Memory儲存卡體積比傳統MicroSD小將近一半，正在越來越多地被應用在華為設備中。

另外，制訂半導體產品標準的組織JEDEC透露，華為「自願」退出了該組織。JEDEC說，華為17日表示，決定中止在JEDEC的成員身份，直到美國政府施加的限制解除為止。華為在一份聲明中稱：「華為重視與全球所有合作夥伴和協會的關係，了解他們所處的困境。希望這種情況能夠得到解決，並在努力尋找最佳解決方案。」

被排除在行業標準制定組織之外可能為華為的未來發展帶來衝擊。專家表示，華為仍然有能力生產晶片和產品，但由於缺少影響國際標準制定的能力，未來公司的國際競爭力將受挫。

（美國之音）