德國軍方調查3名新華社記者　涉在北約基地窺探軍事訊息

《彭博》（Bloomberg）報道，德國軍方正在調查三名《新華社》記者，以了解德國總理默克爾（Angela Merkel）訪問北約軍事基地時，他們在陪同採訪期間收集何種信息。

默克爾於5月20日訪問位於德國明斯特（Munster）的高度準備聯合特遣部隊訓練基地（Very High Readiness Joint Task Force）時，涉事的《新華社》記者與其他記者一起獲准進入基地，報道默克爾的行程。（路透社）

默克爾於5月20日訪問位於德國明斯特（Munster）的高度準備聯合特遣部隊訓練基地（Very High Readiness Joint Task Force）時，涉事的《新華社》記者與其他記者一起獲准進入基地，報道默克爾的行程。

《彭博》報道引述一名不願意透露身分的知情人士透露，《新華社》記者因拍攝軍事裝備和採訪士兵日常生活，而引起德國方面懷疑，遂對3名記者展開調查，以了解他們在期間收集了什麼訊息。

有德國情報官員表示，由於《新華社》與中國共產黨有聯繫，當局調查《新華社》已經有一段時間。該官員指出，德國情報機構認為《新華社》記者正在為中共宣傳提供幫助，並幫助收集外國數據和信息，供中共官方使用。《新華社》外事局一名代表則否認該社記者被調查，又稱他們的記者在德國是正常採訪。

報道形容，對《新華社》記者展開調查，表明德國對這家中國官方通訊社的高度不信任。