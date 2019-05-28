【華為被禁】北京提「法版華為」　阿爾斯通前高管籲中歐回擊美國

就在美國打中國通信巨頭壓華為引發的輿情愈演愈烈之際，北京頻頻提及「法國版華為事件」，引發關注。這被指向外界釋放北京不會束手就擒的信號。 當地時間5月27日，法國阿爾斯通前高管皮耶魯齊（Pierucci）在巴黎接受中國國家通訊社新華社的採訪，呼籲「昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？現在是歐洲和中國做出回擊的時候了。」

美國打壓華為引發全球關注。（Reuters）

這位《美國陷阱》的作者說，美國陷阱就是美國利用法律作為經濟戰的武器，削弱其競爭對手，有時是為了低價收購競爭對手。

他強調，真相路人皆知，任何人都無法忽視美國將法律作為經濟戰爭武器的事實。所有國家都應團結起來，抵制美國的單邊主義。

《美國陷阱》寫的是阿爾斯通前高管皮耶魯奇被美國以反貪法拘捕十四個月的親身經歷。阿爾斯通是法國公司，主要業務為電力及軌道交通基礎設施。2013年，身為阿爾斯通高管的皮耶魯齊因在印度尼西亞項目中的行賄案件，被美國以《反海外腐敗法》進行長臂管轄，在美國機場被捕。最終，阿爾斯通被罰款7.72億美元，同時該公司的能源業務被美國通用電氣收購。

有人將阿爾斯通稱之為「法國版華為」，皮耶魯齊則是「法國版孟晚舟」——孟晚舟此前在加拿大機場被逮捕。

阿爾斯通事件被稱為是法國版華為事件。（網絡圖片）

除新華社，中國外交部曾在5月23日亦提及阿爾斯通事件。

外交部發言人陸慷在回答有關美國打壓華為的提問時說道，絕大多數國家都對法國阿爾斯通公司的前車之鑒記憶猶新，對美國政府動用國家力量打壓他國企業、幹擾市場運行、阻撓他國互利合作的行徑始終保持高度警惕。